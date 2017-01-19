С 20 по 26 февраля в Тольятти состоится чемпионат мира по зимним видам парусного спорта. Основной площадкой для соревнования станет замерзшая акватория Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной ассоциации зимних парусных видов спорта (WISSA), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новость была оставлена 19 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.