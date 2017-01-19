Бывший полузащитник ЦСКА, «Спартака» и «Зенита», экс-капитан сборной России Роман Широков передумал возобновлять футбольную карьеру. 35-летний футболист признался, что получил предложение от екатеринбургского «Урала», но решил его не принимать, так как доволен работой функционера.

Новость была оставлена 19 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.