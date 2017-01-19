В Днепровском районе Киева введен карантин в связи с обнаружением вируса бешенства у домашнего животного. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской райгосадминистрации столицы.

Согласно сообщению, опасное заболевание было обнаружено у кошки, которая содержалась в квартире по ул. Курнатовского, 6..подробнее