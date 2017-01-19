Категория: Столица | 19 января 2017 17:00
В Днепровском районе Киева введен карантин в связи с обнаружением вируса бешенства у домашнего животного. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской райгосадминистрации столицы.
Согласно сообщению, опасное заболевание было обнаружено у кошки, которая содержалась в квартире по ул. Курнатовского, 6..подробнее
Новость была оставлена 19 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.