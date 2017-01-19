В июле 2016 года ПАО «Банк Народный капитал» был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Новость была оставлена 19 января 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.