Компания ZTE сообщила о старте продаж своего нового смартфона Blade V8 Pro с двойной фотокамерой. Все слухи о его стоимости в районе 400 долларов США оказались липой — цена мобильника чуть ли не вдвое ниже, что не может не радовать.

По умолчанию за смартфон ZTE Blade V8 Pro просят всего 230 долларов США, а все что сверху — это степень жадности конкретного распространителя. Мобильник был показан на шоу CES 2017 в начале текущего месяца и продается пока что в США, но ZTE — это китайский вендор, так что вы знаете, как заказать его себе. Тыльная сторона аппарата украшена двумя фотокамерами с идентичным разрешением 13 мегапикселей, плюс у них есть вспышка и автофокус, тогда как фронталка легко сделает 8-мегапиксельное селфи безо всякой пошлой интерполяции.

Как и положено, в ZTE Blade V8 Pro встроено два слота под SIM-карты, а для параноиков предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Тем, кто использует смартфон под хранение гигабайтов мусора, пригодятся 32 Гб ROM и слот под накопители microSD, а фанаты современных технологий оценят модуль NFC для бесконтактных платежей. В 230 долларов, что просят за ZTE Blade V8 Pro, также входят быстрая зарядка аккумулятора емкостью 3140 мАч, процессор Qualcomm 625, 3 гигабайта оперативной памяти и порт USB-C. Все нужные модули связи, включая LTE, тоже в наличии. ZTE Blade V8 Pro оснащен Full HD-дисплеем на 5,5 дюйма и работает на Android 6.