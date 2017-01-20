Пару лет назад проекторы в 99% случаев были громоздкими, тяжелыми и бесполезными везде, кроме учебных аудиторий и комнат для презентаций. Сегодня все иначе, и многие проекторы, как и новый ASUS ZenBeam E1-011 легко могут поместиться в изящной женской сумочке и даже почти не утяжелить ее.

Проектор ASUS ZenBeam E1-011 весит всего 310 граммов, а его размеры составляют 110х83х29 миллиметров, то есть он компактнее большинства смартфонов, если сравнивать по высоте. При этом внутри него есть батарея на 5 часов работы, а источник света на основе светодиодов позволяет выводить изображение диагональю от 22 до 80 дюймов и яркостью 150 люмен, и разрешение его составит 854х480 пикселей. Конечно, эти параметры далеки от идеальных, но так и размеры соответствующие.

К плюсам ASUS ZenBeam E1-011 можно отнести короткофокусную оптику, что позволяет размещать проектор на расстоянии хоть 50 сантиметров от стены. Источник сигнала подключается по HDMI с поддержкой MHL, то есть это могут быть даже смартфоны и планшеты. Заявленное время работы подсветки составляет 30000 часов, а это несколько лет непрерывной проекции — вы устанете столько смотреть. Также у ASUS ZenBeam E1-011 есть встроенный 2-ваттный динамик. Стоит такой проектор составляет $285, плюс можно купить фирменный штатив за $40.