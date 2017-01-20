Компания Vivo анонсировала смартфон V5 Plus для тех, кто постоянно фотографирует себя на фронтальную камеру. Нарциссы будут поистине в восторге, узнав, что в этом аппарате сразу две передних фотокамеры, одна лучше другой, и что итоговые снимки получаются очень качественными.

Смартфон Vivo V5 Plus получил фотокамеры на 20 и 8 мегапикселей с матрицами от Sony, продвинутым программным обеспечением, автофокусом и светодиодной вспышкой, и все это относится к фронтальным камерам. Сзади же можно увидеть 16-мегапиксельный модуль, разбавленный автофокусом, вспышкой и функцией записи Ultra HD-видео. Он, кстати, тоже от Sony.

На данном этапе новый Vivo V5 Plus доступен для предварительного заказа, а его стоимость находится на уточнении. Помимо фотокамер, в этом смартфоне есть масса всего интересного: 4 Гб RAM, 64 Гб ROM, 8 ядер в центральном процессоре 625 от Qualcomm и батарея емкостью 3160 мАч. На передней панели расположилась кнопка Home со сканером отпечатков пальцев, а если посмотреть чуть выше, то взгляд упрется в Full HD-экран на 5,5 дюйма по диагонали, закрытый стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Vivo V5 Plus получил дискретный ЦАП АК4376 для качественного звука и ОС Google Android 6.0.