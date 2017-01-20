Болельщики казанского «Ак Барса» избили одного из фанатов уфимского «Салавата Юлаев» на трибунах во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам начальника стадиона, болельщик уфимского клуба сам спровоцировал инцидент. О степени тяжести травм пострадавшего не сообщается.

Новость была оставлена 20 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.