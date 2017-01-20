Английский «Манчестер Юнайтед» впервые за последние 11 лет сместил мадридский «Реал» с первого места рейтинга самых доходных футбольных клубов мира. Благодаря удачным спонсорским контрактам манкунианцы заработали 689 миллионов евро в сезоне-2015/16 и заняли первое место по этому показателю.

Новость была оставлена 20 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.