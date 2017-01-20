Близится 14 февраля, день, когда обязательно нужно подарить какой-нибудь романтичный или просто функциональный подарок своей второй половинке, ведь это же День всех влюбленных. И каждый год выбор этого подарка для многих становится настоящей карой. Интернет-магазин GearBest в этом году решил прийти на помощь влюбленным и облегчить их задачу по поиску подарка, устроив масштабную распродажу именно в честь Дня святого Валентина.





Новая акция от GearBest – это почти 80 товаров для него и для нее, без ограничений по возрасту и по количеству лет (месяцев, недель, дней), проведенных вместе. Каждый сможет подобрать то, что гарантированно понравится его избраннице (ее избраннику), да еще и по хорошей цене с большой скидкой, а бесплатная доставка по России станет дополнительным приятным бонусом. Плюс небольшой лайфхак: изучая ассортимент акции, можно заранее подобрать подарок на 23 февраля или 8 марта и восхищаться своей продуманности.

Итак, все товары распродажи поделены на 8 категорий, четыре из которых включают лоты определенного ценового диапазона – до $25, $50, $100 и больше $100. оставшиеся четыре категории – это романтичные подарки для него и для нее, а также полезности для подростков и детей, от которых, тем не менее, будут в восторге и взрослые.

Категория «до $25» включает в себя, в частности, высококачественные наушники Xiaomi In-ear Hybrid за $25 для мобильных меломанов и Full HD-видеорегистратор GT300 в машину, оцененный в $16. Здесь также можно встретить оптику JINJULI 35 x 50 для смартфона за $11 и умный браслет X9 Plus стоимостью $22. Раздел «до $50» предлагает на выбор 12 товаров, где есть, к примеру, продвинутый походный рюкзак Kaka 2070 за $41, складной гоночный квадрокоптер JJRC H37 ELFIE с ценой в размере $45, спортивные умные часы NO.1 G3 за $41 и ТВ-приставка Mecool KM8 P, оцененная в $40. На эти и другие устройства в рамках акции действует скидка в размере до 63%. Все цены приведены с учетом демпинга.

Далее, GearBest предлагает подарить второй половинке мужского пола робот-пылесос Alfawise B3000 стоимостью $147, мощный 4G-смартфон Xiaomi Redmi 4 за $174, комплект для сборки 3D-принтера Anet A8, оцененный в $170 или же продвинутый планшет CHUWI Hi10 Pro за те же $170. Девушки же будут рады смартфону LeTV Leeco Le Max 2 за $210 цвета розового шампанского, умным часам SMA – TIME за $50, различной одежде, включая вечерние платья и даже эротический наряд за $17, а если нужен подарок с намеком, то прекрасно подойдут умные весы YUNMAI Mini, в рамках распродажи стоящие всего $40.

Также среди подарков для детей и подростков можно найти такие полезности, как: внешний аккумулятор Xiaomi Ultra-thin на 10000 мАч стоимостью $17, доступный квадрокоптер FuriBee F36 за $14, лазерную клавиатуру Bluetooth Laser Projection Virtual Keyboard за $34, игровой универсальный джойстик Gamesir G3s с ценником $26 и даже новейший смартфон Vernee Apollo в металлическом корпусе, в честь грядущих праздников подешевевший до $260.