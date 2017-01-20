Категория: Столица | 20 января 2017 17:00
В четверг вечером, 19 января, в Киеве на Гидропарке произошла стрельба, в результате которой ранение получили трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 22:00. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.
По прибытию.подробнее
Новость была оставлена 20 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.