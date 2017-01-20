В четверг вечером, 19 января, в Киеве на Гидропарке произошла стрельба, в результате которой ранение получили трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 22:00. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

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