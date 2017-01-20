В интернете появилось видео со смертельной аварией на Ралли в Монте-Карло. Инцидент произошел на первом этапе чемпионата мира по классическому ралли WRC сезона 2017 года, погиб один из зрителей. Автомобиль Хайдена Пэддона развернуло, машина ударилась о скалу и опрокинулась, задев одного из фанатов.

Новость была оставлена 20 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.