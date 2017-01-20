Французский полузащитник «Марселя» Лассана Диарра попытается отсудить 15 миллионов евро у Международной федерации футбола (ФИФА) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) за срыв перехода в клуб чемпионата Бельгии «Шарлеруа». Трансфер не состоялся в феврале 2015 года.

Новость была оставлена 20 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.