Смартфон HTC 10 evo, которому исполнилось уже три месяца (его представили в ноябре 2016), сегодня официально прибыл в нашу страну и сразу отправился на прилавки магазинов. Внешне это флагман HTC 10, готовящийся отметить первый год своего существования, но у него есть ряд отличий от него, одно из которых портит все впечатление.

У нового HTC 10 evo, как оказалось, отсутствует вход под наушники — его убрали, мотивируя это желанием сделать смартфон с защитой от воды и пыли, но на деле это всего лишь стремление соответствовать мировым трендам. Впрочем, HTC 10 evo и правда защищен от вредных факторов по стандарту IP57, что не так уж и плохо. Правда, этот бонус повысил его стоимость до 38000 рублей, но здесь она в некоторой степени оправдана хорошей начинкой, помещенной в алюминиевый корпус с очень интересным дизайном.

Однако процессор нельзя отнести к плюсам, ведь это известный своей любовью к перегревам Qualcomm 810, модель двухлетней давности. HTC 10 evo состоит из 3 Гб RAM и 32 Гб ROM, слота microSD и поддержки сотовых сетей LTE, АКБ емкостью 3200 мАч и двух фотокамер на 8 и 16 Мп, причем у последней есть оптический стабилизатор и запись 4К-видео. Лицо смартфона — это Quad HD-экран на 5,5 дюйма, скрытый под стеклом Gorilla Glass 5. HTC 10 evo работает на базе ОС Android 7 и стоит 38000 рублей.