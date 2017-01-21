В Днепровском районе Киева мужчина ударил ножом сожительницу на глазах у ее детей и скрылся. Пострадавшая скончалась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.Сообщение о преступлении поступило в полицию около часа ночи 20 января.Правоохранители, которые срочно выехали на вызов, не смогли сразу.подробнее

Новость была оставлена 21 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.