Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнс». Он получил шайбу, выкатился из-за ворот и с нескольких попыток протолкнул ее в ближний угол в стиле советского хоккеиста Всеволода Боброва.

Новость была оставлена 21 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.