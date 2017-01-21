Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что считает нормальным намерение некоторых отечественных легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Он отметил, что спортсменам нельзя терять квалификацию и возможность отбора на крупнейшие старты.

Новость была оставлена 21 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.