Объявлена актуальная для России стоимость нового фотоаппарата Fujifilm X100F, который поступит в продажу уже в следующем месяце. Если кто ждал, что он окажется доступным, то это не так: за право владения этим фотокомпактом придется выложить очень немалую сумму.

Итак, камера Fujifilm X100F, оснащенная сенсором X-Trans CMOS III формата APS-C с разрешением 24,3 мегапикселя без фильтра низких частот, а заодно и процессором обработки изображений X-Processor Pro, стоит ровно 90000 рублей, и в количестве нулей мы не ошиблись. Цена обусловлена рядом факторов, в том числе и гибридным видоискателем — он и оптический, и электронный одновременно. Также увеличилось число точек фокусировки — теперь их количество составляет 91.

Не будем забывать о наличии в Fujifilm X100F электронного дальномера с возможностью настройки кратности увеличения. Она нужна для более точной фокусировки, но при желании все эти приблуды можно отключить и полностью перейти на ручной фокус. Также фотоаппарат Fujifilm X100F получил крутилку, настраивающую одновременно чувствительность и выдержку. Добавился переключатель режима фокусировки, а на крутилке экспокоррекции появилось положение С для включения этой самой коррекции в значении до +-5 ступеней.