Компания Samsung исполнила роль Капитана Очевидность и сообщила, что причина возгорания смартфонов Galaxy Note 7 кроется в их аккумуляторах. Вернее, скажет она об этом лишь в понедельник в рамках официальной пресс-конференции, однако инсайдеры уже выложили все сведения в Глобальную сеть.

Установка причин возгорания Samsung Galaxy Note 7 заняла у корейцев три месяца, и она кроется в размерах аккумуляторных батарей, которые оказались немного больше, чем было нужно. Разница, незаметная на глаз, спровоцировала давление на АКБ со стороны экрана и других компонентов, в результате чего возникал перегрев, приводивший к взрыву или возгоранию. Дефектные батареи выпускали компании Samsung SDI и китайская Amperex Technology.

На данный момент Samsung Galaxy Note 7 снят с производства и изъят из продажи, и Samsung прилагает все усилия, чтобы ее новый флагман S8 получил безопасные батарейки. О том, что именно она делает для этого, она расскажет на все той ж конференции, но это мало кому интересно — главное, чтобы телефоны не взрывались, а за счет чего это будет достигнуто, это уже дело десятое. Убытки от Note 7, напомним, достигли 5 миллиардов долларов, и Samsung потеряла доверие миллионов потребителей во всем мире.