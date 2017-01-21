Анонсированы новые ноутбуки ASUS ZenBook UX430 и UX530 из разряда ультрабуков, характеризующиеся очень тонкими корпусами. Правда, этим уже никого не удивить, и потому у них есть еще один козырь в виде дискретных видеокарт, и притом в меру современных.

Ноутбуки ASUS ZenBook UX430 и UX530 располагают металлическими корпусами толщиной 16 и 17 миллиметров и суммарным весом 1,3 и 1,6 килограмма соответственно. ASUS ZenBook UX430 снаряжен экраном на 13 или 14 дюймов по диагонали с разрешением Full HD и основывается на процессоре Intel Core Kaby Lake, вплоть до Core i7-7500U с частотой до 3,5 ГГц на 4 ядрах. Видеоподсистема представлена дискретной графикой NVIDIA GeForce 940MX с 2 гигабайтами видеопамяти, плюс есть до 16 Гб RAM стандарта DDR4 и SSD-накопитель до 512 Гб вместо жесткого диска. Лэптоп дополнен ОС Windows 10 Pro и батарейкой на 9 часов работы, а также 4-ваттной акустикой от Harman Kardon.

Все то же самое установлено и в ASUS ZenBook UX530, за исключением экрана — он тоже Full HD, но уже 15,6 дюйма по диагонали, чем и обусловлена разница в массе и толщине, а в качестве опции доступна видеокарта NVIDIA GeForce 950MX. Стоимость ноутбуков стартует от $1000, и в продажу они поступят в ближайшие недели в сером, синем, сером, золотом и даже розовом цветах корпуса. Точная дата начала продаж пока не установлена.