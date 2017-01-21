В ночь на субботу, 21 января, в Киеве застрелили адвоката. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Киеве.Читай также: В Полтаве мужчине выстрелили в голову в подъезде жилого дома По данным правоохранителей, 46-летний потерпевший скончался в больнице.Предварительно, неизвестный подошел.подробнее

Новость была оставлена 21 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.