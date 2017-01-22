Сборная России по гандболу проиграла команде Словении в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего во Франции. Встреча состоялась в субботу, 21 января, и завершилась со счетом 32:26 в пользу словенцев. Самыми результативными игроками в составе российской команды стали Даниил Шишкарев и Александр Деревень.

Новость была оставлена 22 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.