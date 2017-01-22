Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти получил предупреждение за скидку мяча голкиперу Кевину Траппу головой. Во время матча 21-го тура чемпионата Франции с «Нантом» итальянец встал на колени и покатил мяч вратарю, чтобы тот смог взять его в руки. Судья Йоан Амель за этот поступок наказал его желтой карточкой.

Новость была оставлена 22 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.