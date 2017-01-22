В Сети найдено описание нового аксессуара для смартфонов Samsung — фирменного чехла-обложки со встроенным экраном на электронных чернилах. Этот Flip Cover не только защитит хрупкий мобильник от повреждений, но и позволит получать уведомления без необходимости включать основной дисплей.

На данный момент о новом чехле от Samsung известно немного, а точнее, лишь сам факт его существования. По всей видимости, на экране е ink будут отображаться время, дата, а также текст сообщений, sms и уведомлений. Словом, это своего рода замена наручных умных часов, функционал которых ненамного шире. Когда и по какой цене Samsung собирается реализовывать свой новый аксессуар, пока неизвестно, но есть предположение, что его представят одновременно с флагманским смартфоном S8, который будет анонсирован в апреле текущего года.

Тогда же станет известно, как именно будет функционировать Flip Cover, ведь ему нужно получать питание и как-то синхронизироваться со смартфоном. Напомним, что в мире существует ряд телефонов со встроенным в заднюю панель экраном на электронных чернилах. Помимо многочисленных китайских аппаратов, есть еще и российский моноблок YotaPhone 2.