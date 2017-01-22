В Сети обнаружены рендеры смартфона Huawei P10, который станет новым флагманом модельного ряда Huawei. Его анонс ожидается в этом году, и, как выяснилось, выйдет он в двух версиях, отличия которых хорошо видны на предложенном изображении.

Как можно заметить, один из двух смартфонов Huawei P10 на рендере имеет при себе плоский экран, а у второго дисплей уже изогнут по бокам, и делается это для расширения аудитории потенциальных покупателей. С точки зрения внешности мобильник скучен и вторичен, поскольку это тот же iPhone 7, только слегка модифицированный. Остается надеяться лишь, что в плане начинки Huawei P10 не подкачает.

На рендере видна двойная фотокамера на задней панели, оптику для которой изготовит Leica, плюс там же можно увидеть лазерный автофокус и двойную вспышку. Спереди под экраном с поддержкой разрешения Quad HD, диагональ которого пока неизвестна, расположилась кнопка со встроенным дактилоскопом, а внутри корпуса находится системная плата с процессором Kirin 960, 6 Гб оперативной памяти и штатным накопителем емкостью до 256 Гб. Анонс Huawei P10, предположительно, пройдет в конце февраля в Барселоне в рамках выставки MWC 2017.