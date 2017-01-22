Компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 4, которую даже никто не анонсировал. Она продается пока что только в Индии, но ее международный релиз — это лишь дело времени, и отличается она присутствием 8-ядерного процессора от Qualcomm вместо 10-ядерника от MediaTek.

Итак, новый Xiaomi Redmi Note 4 построен на Snapdragon 625, построенном по 14-нанометровой технологии, тогда как изначально мобильник базировался на топовом CPU MediaTek Helio X20, первом в мире 10-ядерном чипе. Конечно же, это даунгрейд, но зато и цена соответствующая: новый Xiaomi Redmi Note 4 обойдется всего в 8800 рублей по нынешнему курсу за версию с 2 Гб RAM и 32 Гб ROM.

Можно заплатить 9700 рублей и получить уже 3 Гб ОЗУ при том же объеме встроенное памяти, а за 11400 рублей можно купить версию с 4/64 Гб, так что предложение очень выгодное. Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 наделен металлическим корпусом черного, золотого или темно-серого цвета и несет в себе Full HD-экран IPS с диагональю 5,5 дюйма и стеклом 2,5D, две фотокамеры на 5 и 13 мегапикселей, встроенный сканер отпечатков пальцев и поддержку двух SIM-карт вместе с модулем VoLTE и аккумулятором емкостью 4100 мАч. На новую версию Xiaomi Redmi Note 4 установлена ОС Android 6, но скоро выйдет обновление до Android 7.