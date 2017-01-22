Категория: Столица | 22 января 2017 17:00
В Киеве открыли памятную доску в честь командира Сечевых стрельцов и лидера ОУН Евгения Коновальца. Памятную доску установили на улице Сечевых Стрельцов, на здании, в котором в 1918 году были их казармы, передает корреспондент ЛІГА.net.
«Сегодня мы отмечаем две важные даты. 22 января 1918 года была.подробнее
Новость была оставлена 22 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.