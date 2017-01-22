Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проведет проверку информации, озвученной в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Об этом сообщил президент организации Дмитрий Шляхтин. В фильме говорится, что российский тренер Владимир Казарин продолжает работать, несмотря на отстранение.

Новость была оставлена 22 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.