Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в восьмом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 22-го хода. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными проиграл венгру Рихарду Раппорту.

Новость была оставлена 22 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.