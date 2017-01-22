Карякин сыграл вничью с американцем на шахматном турнире в Нидерландах
Категория: Спорт | 22 января 2017 21:00

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в восьмом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 22-го хода. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными проиграл венгру Рихарду Раппорту.

Новость была оставлена 22 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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