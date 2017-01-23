Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, пройдет 1 декабря в Кремлевском дворце съездов. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Мутко. По его словам, все стадионы будут готовы к проведению турнира, а все газоны засеют в мае этого года.

Новость была оставлена 23 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.