На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились все четвертьфинальные пары в женском и мужском одиночных разрядах. У девушек до этой стадии дошла одна россиянка — Анастасия Павлюченкова, которая поборется за выход в полуфинал с американкой Винус Уильямс. Все российские теннисисты вылетели с турнира.

Новость была оставлена 23 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.