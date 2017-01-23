Киевская областная администрация требует от перевозчиков снизить стоимость проезда до той, которая была до резкого подорожания, сообщает пресс-служба Киевской ОДА.Читай также: Киевлян предупредили об очередном подорожании проезда в маршрутках Председатель областной администрации Александр Горган заявил,.подробнее

Новость была оставлена 23 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.