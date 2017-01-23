Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн гривен, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества. Ранее в декабре фонд планировал перечислить в бюджет от приватизации за 2016 год 331 млн гривен.

Новость была оставлена 23 января 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.