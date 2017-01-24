Компания Gionee собирается выпустить смартфон F5L, снаряженный очень емким аккумулятором. Сегодня он прошел тестирование регулятора TENAA, а это последняя инстанция любого китайского мобильника на пути к прилавкам, так что скорый релиз неизбежен.

В Сети уже появились спецификации и фото нового смартфона Gionee F5L, пока что неофициальные, но полученные все от того же TENAA, так что верить им вполне можно. Моноблок оснастят 4 Гб ОЗУ и штатным накопителем емкостью 32 гигабайта, но пока неизвестно, есть ли у него слот microSD. Зато сообщается о наличии восьми ядер с частотой 1,5 ГГц в неком центральном процессоре и разрешения HD или 1280х720 пикселей у сенсорного экрана с 5,3-дюймовой матрицей IPS.

В Gionee F5L встроено две фотокамеры: она помещена над дисплеем и имеет разрешение 8 мегапикселей, а вторую, оснащенную матрицей на 13 Мп и двойной вспышкой, можно найти на задней панели. По умолчанию смартфон работает на базе ОС Android 6 Marshmallow, но не исключен релиз обновления до 7 Nougat. Gionee F5L весит 162 грамма вместе с аккумулятором емкостью 4000 мАч, а это означает, что белый или золотой корпус толщиной 8 миллиметров изготовлен из металла. Стоимость Gionee F5L неизвестна.