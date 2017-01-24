Компания Xiaomi, производитель очень качественных и при этом доступных смартфонов, обзавелась своим первым официальным представителем в нашей стране. Партнером китайского вендора в России стала компания RDC Group, и на официальном сайте уже есть соответствующее упоминание.

Все вопросы по продажам и маркетингу техники Xiaomi в России решает фирма «Смарт оранж», которая является подразделением RDC Group. На сайте Mi.com теперь есть российская его версия, где перечислены все продукты Xiaomi, которые можно купить на территории РФ со всеми необходимыми сертификатами соответственно. Правда, наличие этих бумажек гарантировано увеличит стоимость гаджетов, так что вы уже знаете, где в случае чего искать мобильники Xiaomi по правильным ценам.

Также на Mi.com/ru опубликован список официальных сервисных центров, куда можно принести поломанный телефон. Неясно правда, относится ли это к аппаратам, привезенным напрямую из КНР. У Xiaomi уже есть несколько офлайновых и, что важно, монобрендовых магазинов, но на данном этапе это вообще никого не волнует, так как их еще очень мало, и все они пока что базируются в Москве. Но надо отдать компании должное: она очень активно захватывает наш рынок, вытесняя с него производителей, включающих в стоимость своих гаджетов плату за бренд.