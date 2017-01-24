Каждый мужчина в мире, вне зависимости от возраста и социального статуса, мечтает об игрушке на радиоуправлении, причем далеко не только о вертолете. Он будет несказанно счастлив, получив в подарок, скажем, радиоуправляемую багги или катер, и уж точно он обрадуется новенькому квадрокоптеру, обычному или гоночному. Но где же можно найти широкий выбор таких игрушек по приемлемым в кризисное время ценам? Разумеется, в GearBest – в нем как раз стартовала соответствующая крупномасштабная акция.





GearBest заранее подготовился к 23 февраля и снизил цены на десятки дронов, катеров и машин самых разных форм, видов и размеров. В акции также участвуют комплекты для сборки квадрокоптеров для мужчин, в детстве не наигравшихся в конструкторы, и им же пригодятся отдельные запасные части с очень хорошей скидкой. Если вы не знаете, что лучше подарить своему мужчине или сыну на 23 февраля, дрона или машинку, то специально для вас есть гибрид SY X25 стоимостью $37, способный перемещаться как по воздуху, так и по суше, и в комплекте с ним поставляется удобный пульт ДУ, работающий на частоте 2,4 ГГц. Всего же в распродаже представлено более 100 лотов на любой вкус.

К примеру, здесь есть уникальный дрон JJRC H37 ELFIE стоимостью всего $38. Его особенностью является складной корпус, позволяющий удобно транспортировать его к месту запуска. К тому же, в нем есть встроенная камера для записи видео с высоты птичьего полета. Если же вам хочется наслаждаться видом с огромной высоты в режиме реального времени, то присмотритесь к БПЛА XK X250 — A 5.8G за $77, передающим потоковое видео на комплектный пульт ДУ с большим экраном. Этот же контент можно получать и на специальный шлем виртуальной реальности FuriBee VR0, оцененный, с учетом 15-процентной скидки, в $55. C его помощью можно получить весь спектр ощущений от полета, находясь при этом на твердой земле.

Не менее интересным для мужчин окажется и гоночный пикап FEIYUE – 01, выполненный в масштабе 1/12 и стоящий $76. Этот скоростной автомобиль запросто составит конкуренцию радиоуправляемому джипу WLtoys A959 – B за $64 или WLtoys No. 12423 за $71, или же можно посоревноваться в скорости и маневренности со спорткаром WLtoys A959 с ценником $55. Ну а фанаты внедорожников-монстров оценят WLtoys 10428А за $138.

Но устраивать соревнования в водной стихии может быть не менее интересно, и для этих целей отличной подойдет скоростная яхта FeiLun FT010 стоимостью $78 или гоночный катер WLtoys WL912 оцененный в $42. Оба судна способны развивать скорость в несколько узлов, и управление ими происходит посредством пульта ДУ из комплекта поставки. К слову, навязать конкуренцию им может FeiLun FT009 – радиоуправляемый катер с ценой $43.

В дополнение к катерам, дронам и автомобилям GearBest снизил цены на ряд других игрушек – конструкторы Lego, Неокуб и даже Тамагочи. Акция имеет ограничение по времени проведения, индивидуальное для каждого товара. Большинство лотов доставляются в Россию на бесплатной основе.