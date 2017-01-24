Утром во вторник, 24 января, возможно частичное блокирование движения транспорта на въездах в Киев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Нацполиции.

«В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 07:00.подробнее