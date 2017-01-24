Категория: Столица | 24 января 2017 05:00
Утром во вторник, 24 января, возможно частичное блокирование движения транспорта на въездах в Киев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Нацполиции.
«В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 07:00.подробнее
Новость была оставлена 24 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.