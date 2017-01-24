Бывшая австрийская теннисистка Барбара Шетт, ныне работающая комментатором на канале Eurosport, предсказала победу россиянки Анастасии Павлюченковой над Винус Уильямс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. По словам финалистки Australian Open-2001, Павлюченкова окажется сильнее Уильям, если сыграет стабильно.

Новость была оставлена 24 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.