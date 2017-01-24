Эксперт предсказала победу Павлюченковой над Уильямс на Australian Open
Категория: Спорт | 24 января 2017 05:00

Бывшая австрийская теннисистка Барбара Шетт, ныне работающая комментатором на канале Eurosport, предсказала победу россиянки Анастасии Павлюченковой над Винус Уильямс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. По словам финалистки Australian Open-2001, Павлюченкова окажется сильнее Уильям, если сыграет стабильно.

Новость была оставлена 24 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).