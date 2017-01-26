Белорусского тяжелоатлета Станислава Чадовича дисквалифицировали на четыре года за попытку подмены допинг-пробы. Решение было принято Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Нарушение произошло во время внесоревновательной проверки перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро.

Новость была оставлена 26 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.