Компания BlackBerry не хочет спокойно уйти с рынка смартфонов — она намерена «выстрелить» в последний раз при помощи нового пока безымянного мобильника, представленного на этом тизерном изображении. Он находится снизу, прикрытый нынешним флагманом Passport, и у него есть аппаратная клавиатура на лицевой панели — его главное конкурентное преимущество.

Смартфон от BlackBerry носит кодовое имя Mercury и увидит свет аккурат в первый день работы выставки MWC 2017 в Барселоне, то есть 25 февраля. Это будет новый флагман, и его, по слухам, разработала китайская компания TCL, которая уже получила лицензию на использование бренда BlackBerry в своих новых смартфонах. Точно также она в свое время поступила с некогда французским брендом Alcatel. Уточним, кстати, что сама выставка MWC 2016 заработает 26 февраля, а днем раньше пройдет встреча с журналистами — это так называемый пресс-день.

О новом мобильнике BlackBerry известно не так уж много: помимо того, что он получит отличный от Passport внешний вид, при нем будут батарейка на 3400 мАч, 32 Гб встроенной памяти, 3 Гб оперативки и квадратный экран на 4,5 дюйма с разрешением Full HD, а в качестве CPU будет задействован чип Qualcomm 625. Разумеется, все это работает на базе ОС Android — о BlackBerry OS уже можно забыть.