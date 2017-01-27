Состоялся анонс двух тайваньских ноутбуков Acer Spin 11 и ASUS Flip C213. Это два конкурента, и они оба получили поворотные экраны и прошивку Google Chrome OS, что делает их хромбуками. На самом деле, общего у них намного больше, но об этом — во второй части новости.

Экраны ноутбуков Acer Spin 11 и ASUS Flip C213 поддерживают касания пальцами и стилусом и могут поворачиваться на 360 градусов, плюс в них реализована возможность установки приложений от Google Android, что не может не радовать. Вместе с этим мобильные ПК, будучи ориентированными на образовательный сегмент, легко дадут отпор детям, не умеющим обращаться с техникой — их можно уронить со стола или залить водой, но они продолжат работать, как ни в чем не бывало. Еще одна общая черта ноутбуков — у них пока нет рекомендуемой цены.

А теперь о различиях. Acer Chromebook Spin 11 получил 4 или 8 Гб RAM, HD-экран на 11,6 дюйма, накопитель на 32 или 64 Гб и батарейку на 10 часов работы, а также CPU Intel Celeron N3450. В то же время у Asus Chromebook Flip C213 есть защитное стекло Gorilla Glass 4, экран на 11 дюймов, двойная HD-камера и аккумулятор уже на 11 часов работы. Прочие его возможности пока неизвестны, но, по слухам, он будет иметь модульный дизайн, что упростит процедуру апгрейда.