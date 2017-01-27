Радостная новость для всех ценителей смартфонов Nokia, еще тех, что на Symbian, а не на попсовой WP от Microsoft. Новый мобильник Nokia 6, представленный на днях и основанный на Android 7, таки выйдет за пределами США, и уже сейчас к мировому релизу готовится версия этого аппарата в белом корпусе.

Но есть и плохая новость: в КНР, как известно, новенький Nokia 6 стоит 245 долларов США, а в других странах его можно будет купить за 370 долларов. С чем связано такое откровенное нахальство, пока непонятно, но факт остается фактом: выгоднее заказывать телефон на всем известных торговых площадках. Напомним, кстати, что изначально Nokia 6 был анонсирован только в черном цвете, но маловероятно, что белая краска стоит 125 долларов — это просто бред.

В остальном характеристики те же, и в состав мобильника входят Full HD-экран на 5,5 дюйма, 64 Гб встроенной памяти, камеры на 16 и 8 Мп, батарейка емкостью 3000 мАч, ОС Android 7 и ОЗУ на 4 Гб вместе с процессором Qualcomm 430 со встроенным в него модулем LTE. Смартфон Nokia 6 стал первым из семи умных телефонов Nokia, что выйдут до конца текущего года, и в итоге их может оказаться еще больше.