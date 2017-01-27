Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы, проходящем в польском городе Душники-Здруй. Спортсмен не допустил промахов на двух огневых рубежах, преодолев 10-километровую дистанцию за 24 минуты и 31,8 секунды. Победил болгарин Владимир Илиев.

Новость была оставлена 27 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.