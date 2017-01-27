Специальные летние Олимпийские игры 2019 года пройдут в столице ОАЭ — Абу-Даби. Соревнования в первый раз будут проходить по ближневосточной стране. На Специальной Олимпиаде могут выступить люди с ограниченными умственными способностями. На Играх-2019 ожидается около 7 тысяч спортсменов из 170 стран.

Новость была оставлена 27 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.