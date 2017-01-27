Чиновников НАНУ подозревают в присвоении более 500 тыс грн премий
Категория: Столица | 27 января 2017 17:00

   Должностные лица Национальной академии наук Украины присвоении более 500 тыс. грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевская местная прокуратура № 7 по результатам досудебного расследования сообщила о подозрении главному бухгалтеру Института угольных.подробнее

Новость была оставлена 27 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).