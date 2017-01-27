Должностные лица Национальной академии наук Украины присвоении более 500 тыс. грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевская местная прокуратура № 7 по результатам досудебного расследования сообщила о подозрении главному бухгалтеру Института угольных.подробнее