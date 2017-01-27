Категория: Столица | 27 января 2017 17:00
Должностные лица Национальной академии наук Украины присвоении более 500 тыс. грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Киевская местная прокуратура № 7 по результатам досудебного расследования сообщила о подозрении главному бухгалтеру Института угольных.подробнее
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