Полузащитник мексиканского клуба «Чипас» Кристиан Бермудес отправил мяч в девятку ворот после сеанса гипноза. Клуб пригласил мастера по гипнозу Луиса Гульена на тренировку, чтобы тот помог футболистам сфокусироваться. Специалист провел ритуал с Бермудесом. После его окончания игрок послал мяч в верхний угол ворот.

Новость была оставлена 28 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.