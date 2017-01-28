Украино-Арабский деловой совет предложил создать в Украине банк со 100% капиталом арабских бизнесменов. Новое финучреждение должно облегчить выход на рынок Украины многих компаний с Ближнего Востока, которые готовы инвестировать в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.

Новость была оставлена 28 января 2017 05:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.