Новая финансовая полиция должна забрать у силовых структур Украины все функции по экономическим преступлениям против государства. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк. «Все функции по экономическим преступлениям против государства должны быть объединены в этом органе», — сказал он.

Новость была оставлена 28 января 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.