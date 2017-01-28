Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан забил мяч со штрафного в матче четвертого раунда Кубка Англии с «Брентфордом». Бразилец отличился на 14-й минуте встречи. Он нанес удар в ближнюю девятку, вратарь «Брентфорда» не успел среагировать. Синие одержали победу со счетом 4:0 и прошли в следующий раунд турнира.

Новость была оставлена 28 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.