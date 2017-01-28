Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор попытался выбить телефон из рук фаната. Поклонник заметил Макгрегора, сидящего за рулем автомобиля, подошел к нему и начал снимать без разрешения. Спортсмену это не понравилось, и он оттолкнул руку фаната.

Новость была оставлена 28 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.